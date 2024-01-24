為深化中港金融合作！人行與金管局推「三聯通、三便利」

內媒報道，國新辦周三(24日)舉行新聞發布會，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國人民銀行及香港金管局決定推出六項政策舉措，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等多個方面，可以概括為「三聯通、三便利」。香港金管局總裁余偉文透露，債券通、理財通等合作最快2月26日生效。

一，將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品。

金管局總裁余偉文表示，一個月後(即2月26日)，北向債券通持有的中國國債和政策性銀行債券可以抵押給金管局，之後會研究更多應用場景，透過增加人民幣債券的在資金安排上的靈活性，提高國際投資者有中國債券的誘因。

二，進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購(含「債券通」管道)。

三，發布優化粵港澳大灣區「跨國理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道。

四，在大灣區實施港澳居民購屋支付便利化政策，較好滿足港澳居民置業需求。

五，擴大深港跨境徵信合作試辦範圍，便利深港企業跨國融資。

六，深化數位人民幣跨國試點，為香港和大陸居民企業帶來更多便利。

下一步，中國人民銀行將與內地及香港金融管理部門密切配合，共同推動各項政策措施落地見效，進一步優化金融服務，加強金融合作，助推香港國際金融中心發展。