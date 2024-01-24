京東物流與英國包裹投遞商Evri達成戰略合作

Evri已擁有50多年歷史，其服務網絡遍布英國，並為全球220多個國家、地區提供包裹配送服務。本次合作，基於多年來服務海外品牌開拓中國市場的豐厚經驗，京東物流可助力 Evri在英國的落地配送能力轉換為全網攬收能力，透過京東物流海外自營倉倉集貨、國內保稅倉批量備貨、物流網絡高效履約等方式，實現進口直郵、跨境保稅的高效運轉。

此外，京東物流亦將聯手Evri，助力其在英國及全球的客戶，將單一的配送服務升級為倉配一體化的供應鏈物流服務。

為進一步幫助Evri及其客戶更好融入中國市場，京東物流亦將聯手京東全球購，充分利用自身商流優勢，幫助EVRI在英國及全球的品牌進駐國內多個電商平台，助力其制定更符合國內消費需求和偏好的營銷策略、價格策略及商品選擇等。

本次合作，雙方亦將攜手深耕如美妝、服飾等細分行業，為全球客戶提供定製化的一體化供應鏈解決方案。同時，Evri還將憑藉遍布全球的服務能力，助力京東物流強化海外，特別是歐洲的本地配送能力，為京東物流的客戶提供更穩定、高質的海外本土攬派服務。