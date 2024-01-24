龔成：留意上市公司透過入帳扭曲財務比率

投資者分析一間企業的質素、賺錢能力時，都會使用財務比率進行分析，例如毛利率、純利率、股東權益回報率等，並用趨勢比較及行業比較，藉此更立體去了解企業。但部分投資者不知道，由於企業的入帳模式，會令財務比率扭曲，投資者在分析時要十分小心。

--入帳的模式--

財務比率扭曲，其中一個原因是企業的入帳模式，這些入帳模式並不是因為企業想手腳而得出的，而是會計制度。同時，財務比率的扭曲，也不一定是企業造數，只是會計的入帳模式下，很自然出現扭曲，只要投資者進行調整就得，不過，部分投資者不知道財務比率會有扭曲情況。

首先，大家要了解企業的入帳模式：

附屬公司：持有股份超過50%，以合併形式入帳。營業額、盈利會當100%入帳到母公司，最後盈利以「小數股東權益」拆走這條數。

聯營公司：一般為持股20至50%，無控制管理層，營業額不會入帳，年報上會有獨立部分顯示這部分的權益。

合營公司：一般持股在20至50%。擁有部分管理權、控制權，例如與另一間公司展開共同的項目，入帳的模式與聯營公司相似。

--財務比率被扭曲--

當投資者掌握了上述的會計入帳模式，就會發現，當計算財務比率時，會因為上述的會計原則令數據扭曲，這時，投資者就要自行作出調整。

舉例說，當企業擁有很多非100%持股的附屬公司時，就會令到這部分的數據出現扭曲。例如，企業的全部業務就是一間持有60%的附屬公司，附屬公司的營業額、毛利、盈利分別為：200億、140億、20億，母公司的營業額、毛利、盈利分別為：200億、140億、12億。純利率由10%變成6%，無法反映其真實面。因此，較為接近真正純利率的計算方法是盈利÷營業額，不用「股東應佔溢利」去除。

聯營和合營公司同樣會有財務比率扭曲情況。例如純利率會因為聯營合營公司，表面上有所增加，但不能反映真實的情況。投資者在計算比率時，聯營合營公司貢獻較大，最好在盈利中扣除，之後先除營業額，得出的純利率會更爲真實。

上述只是一些簡單例子，最重要是投資者明白會計的基本入帳原理，以及每一個財務比率背後的公式，就能明白每一個項目，是否需要自行調整一些數字，令數目更有效反映企業的真正情況。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)