傳恒大境外債一組持有人轉軚撐清盤　結局已定？

堪憂的是，這批包括對沖基金的投資者直到12月4日即上次聆訊時，仍站在恒大一方。據了解，他們的顧問「堅決反對」恒大修訂的債務重組方案，曾言若恒大未能交出各組債權人都接納的方案，本月就會被清盤。

事實上，代表恒大一班海外債券持有人(恒大持有人特別團體顧問，AHG)的投行美馳(Moelis)及凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)負責人上月聆訊後也表示，若果下周一聆訊時A組及C組債權人不能雙雙達致實質性(concrete)的協議，恐怕也會被清盤，因此他並不感到鬆一口氣(relieved)。

恒大的清盤呈請案，其實跟其龐大的離岸債無關，涉及的財務義務金額亦不過8.625億元，源於2021年初為旗下房車寶引入股東，而發起本次清盤呈請的乃其中一名股東、於太平洋島國薩摩亞註冊成立的投資控股公司佳盛環球(Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited)，其保證人為連浩民，即現年31歲的HKE Holdings( 01726 )主席。

要留意的是，佳盛環球現已易主，據報新東家考慮過不同呈請方案，如給予恒大更多時間修訂重組方案。

不管如何，現在變數是恒大能否在最後一刻拿出一個方案擺平各方不滿。