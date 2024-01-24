仲量聯行：去年底港甲廈空置率12.8%　呎租按年跌5.9%

經濟復甦進度未如理想，去年香港甲級寫字樓空置及租金表現均有惡化趨勢。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，去年12月底整體甲廈空置率約12.8%，按年上升約0.7個百分點，全年平均呎租則跌約5.9%，跌至約52元水平。

該報告指出，去年各區空置狀況，以港島東表現最遜色，相關比率按年增加約2.4個百分點，截至去年底錄約13.5%。期內中環區空置率亦按年升約1.1個百分點，最新錄約9.9%。

而灣仔/銅鑼灣、尖沙咀及九龍東去年情況有所改善，不過，現時九龍東依然是空置率最高地區，雖按年略為回落約0.8個百分點，但比率於去年12月底仍錄約18.7%，遠遠拋離其他主要地區。

租金走勢方面，2023年甲廈租金繼續下調，若以按月計，相比去年11月約52.3元，最新平均呎租按月再跌約0.7%，已連續20個月下挫，期間累跌約9.4%。

至於去年12月寫字樓淨吸納量則錄約59.05萬方呎，主要為將軍澳入境事務處總部的落成推動，而期內新租賃個案包括紅磡海濱廣場一座約1.55萬方呎建築面積，由旅遊用品公司租用。