國泰去年載客量逾2000萬　預告6月恢復巴塞隆拿航班

國泰航空去年12月載客一百七十七萬九千四百五十七人次，按年增加122.1%。月內收入乘客千米數按年上升89.3%。乘客運載率下跌2個百分點至81.2%，而可用座位千米數則按年增加94%。按2023年全年計，載客人次按年增加541.5%，可用座位千米上升326.8%，而收入乘客千米數則上升396.8%。

去年12月運載十二萬八千五百四十六公噸貨物，按年增加20.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加14.1%，運載率下跌6.5個百分點至60.8%，而可用貨物噸千米數則按年增加26.3%。按2023年全年計，載貨量按年增加19.6%，可用貨物噸千米數增加59.7%，而貨物收入噸千米數則上升40.3%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，「隨着農曆新年來臨，是出門度歲或遠行探親的高峰期，因此我們預料1月份下旬至農曆新年完結前的需求將持續強勁」。另宣布，將於6月恢復巴塞隆拿航班。