偉易達斥約2.6億元購德國通訊技術公司

賣方是一家總部設於德國的通訊技術公司，是歐洲DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)無線電話的市場領導者，其生產設施位於德國博霍爾特。賣方亦為企業客戶提供商業電話方案，並為私人和商業客戶提供Android作業系統的流動通訊產品及雲端智能家居產品。由於資金流動性不足，賣方於二零二三年九月十九日申請啟動自我管理的破產程序，目前正在進行重整程序。

董事認為該公司與賣方在電訊產業具有互補優勢，是次收購可令產品研發產生協同效應及提升營運效率。通過是次收購，該公司將能夠加強其在家居無線電話領域的領導地位，擴展全球的銷售渠道和產品組合，以及在歐洲增設生產設施。

賣方為Gigaset Communications GmbH，根據德國法律註冊成立的公司。另位於德國博霍爾特46395的Franconian Street, Teuton Street, Frisian Street, Mussum Church Road, EmperorWilhelm-Street的土地，為資產的一部分。