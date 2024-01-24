董宇輝係紅　但東方甄選半年少賺一半

東方甄選)01797)上月的「董宇輝小作文事件」成為全國熱話，亦讓大眾知道這家公司業績倚賴某一個網紅的風險，一如補習天王之於補習社。

截至11月30日止6個月，該公司收入按年增長34.37%至27.95億元人民幣(下同)，來自自營產品及直播電商的客戶的收入按年增長36.55%至24.11億元。期內商品交易總額（GMV）按年增長18.75%至57億元，抖音上的關注人數按年增長30.11%至4,580萬。

然而，抖音已付訂單量卻按年減少15.09%至5,960萬。電商的盈利能力亦遠不如教育，分部毛利按年僅增5.91%至7.94億元，即毛利率按年縮9.52個百分點至32.93%。

更重要的是，東方甄選中期純利按年倒退57.42%至2.49億元，一來是銷售及營銷開支按年大漲1.45倍至5.59億元，二來是電商業務招聘及吸引更多人才，薪酬開支總額(包括股份酬金開支)近6.25億元，按年急增1.67倍。撇除股份酬金開支等的經調經溢利亦按年跌15.39%至5.08億元。

董宇輝事件發生在業績報告期後，東方甄選亦未有在業績公告提及他。然而，該企提到會「根據行業慣例為僱員提供報酬」，其成功取決於吸引、挽留及激勵合資格人員的能力，會定期檢討僱員的薪酬政策及待遇。

東方甄選不派中期息。