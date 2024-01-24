花旗再推電子利是兼有獎抽　大新可派語音利是

花旗銀行今年再度於Citi Mobile® App推出電子利是，鼓勵客戶以電子支付方法隨時隨地為親友送上祝福，同時推出連串大抽獎，最高金額達8,888港元，並送出過千份現金獎賞。

花旗銀行表示，電子利是尤其受年輕客戶歡迎，去年經該途徑派發電子利是的客戶中，近6成屬25至40歲組別。

由2024年2月初起至2月24日，客戶成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於推廣期內透過Citi Mobile® App「派利是」功能，每次派利是可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值8,888元(名額3名)、888元(名額10名)或88元(名額1,000名)。推廣期內每人更有高達8次抽獎機會。

今年花旗銀行為Citi NextGen戶口客戶推出特別現金賞，只要首100位於Citi Mobile® App Get More登記 「Citi派利是」大抽獎兼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行收利是，就可以收到花旗銀行送的88元利是。該行再度聯乘張敬軒x本地插畫師「Dear me,」推出新年特別版轉帳心意卡。

此外，大新銀行日前表示，今年再接再厲「龍」重推出全新賀年孖寶，除了可讓客戶親自錄製祝福語的語音利是之外，更可下載龍年WhatsApp賀年貼圖，向親朋好友送上有聲有畫的雙重暖意。派發語音利是更可參加大抽獎，有機會贏取頭獎16,888港元大利是，取個「龍年行運一路發」的好意頭！