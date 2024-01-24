證監會：有意參與理財通券商應預先將業務計劃通知

粵港澳大灣區跨境理財通2.0將於2月26日生效，屆時本港合資格券商可以提供服務。香港證監會刊發通函，鼓勵有意參與跨境理財通的持牌券商，預先將其業務計劃通知證監會，並進行討論。證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝表示，建議券商至少3月個月前與該會討論，因審批需時。

他指出，券商券商在收到證監會的不反對通知後，方可開展南向通業務、北向通業務或同時開展這兩項業務。

有意參與跨境理財通的合資格持牌法團，應在開展任何跨境理財通相關業務前，與合資格內地券商建立伙伴關係並緊密合作，以確保所有準備工作均妥善進行。同時須按照指引所載的要求，設立完善的系統、內部監控措施及運作流程；及向證監會提交其業務計劃，以及經負責整體管理監督的核心職能主管、負責合規的核心職能主管和內部稽核職能的主管核證的自我評估報告等，以證明其營運已準備就緒。

參與券商須持有證監會1號牌照，其股本及股東資金不少於1億元，並須有至少3年分銷基金和證券經驗，而且過去3年內任何12個月期間的交易總額不少於5億元，同時須有完備的監控及內控系統。另與銀行一樣，合資格券商須在內地找一個合資格的券商作為合作夥伴。

蔡氏指，在現行階段，券商只能找內地的券商合作，而銀行亦只可與銀行合作，不接受券商與銀行的合作。