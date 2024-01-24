元朗工廠混合用地建1850伙分層住宅獲規劃署表明不反對

元朗橋頭圍4S汽車城(4S City)及毗鄰聯邦物流(香港)工廠混合用地，去年要求放寬興建密度作分層住宅發展，提供1,850個單位，伙數相比2022年屋宇署批出方案多出約36.8%。規劃署表明不反對該項申請，周五(26日)交由城市規劃委員會審議。

上述地盤呈曲尺形，佔地約165,704方呎，位於橋盛街與橋旺街交界，北面為屏欣苑，申請人要求將住宅部分的地積比率由4.5倍，放寬25%至5.625倍，總地積比率為大綱圖許可的7倍。

項目計劃興建5幢樓高47層的分層住宅，另設兩層地庫，住宅樓面約932,086方呎。同時，項目設一幢7層高零售設施建築物，另提供兩層地庫，商業面積約227,843方呎。

規劃署指出，地積比率增加後未有超出分區計劃大綱圖的上限，有助滿足北部都會區所帶動的住屋需求，擬議申請與周邊環境亦非不相容。

資料顯示，該地點於2022年已獲屋宇署核准一套符合分區計劃大綱圖要求，可發展4幢住宅大廈及1幢零售設施建築，涉及1,352個單位。現提出的規劃方案，伙數增加498伙。