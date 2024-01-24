新盤錄零星成交 天水圍兩房售555萬元
2024年01月24日 21:27
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新盤市場於周三(24日)僅錄零星成交，天水圍新盤以555萬元售出兩房單位，而該項目月內亦累沽34伙，總成交金額逾1.8億元。
●天水圍YOHO WEST兩房555萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周三(24日)以555.43萬元售出第3A座43樓A3室，為實用面積439方呎，兩房間隔，呎價約12,652元。項目月內累售34伙，吸金逾1.8億元。
●何文田站項目公布命名為朗賢峯
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站物業發展項目，於周三(24日) 正式公布命名為朗賢峯。集團執行董事羅俊謙表示，項目由5座住宅大樓組成，提供990伙，設有專屬升降機，可直達港鐵何文田站A4出口。項目兩期已獲批預售樓花同意書，現正處於籌備階段，將於稍後推出。
●旺角Elize Park周五起開放示範單位
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park積極展開軟銷攻勢，繼周二(23日)開放示範單位供傳媒預覽後，最新公布周五(26日)下午4時起，正式對公眾開放示範單位。
●長沙灣睿峰兩房售1,274萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(24日)錄得西翼29樓A室的成交，單位實用面積446方呎，兩房間隔，成交價1,274.6萬元，呎價約28,578元。
●九龍區年內潛在供應單位逾1.55萬伙
據利嘉閣統計，今年潛在供應的全新盤有約114個，共提供約38,045伙，為自2006年以來的19年次多水平。其中，鐵路站沿線上蓋項目有13個，惟涉及的伙數達8,875伙，佔市場約23%，為全港新盤最大供應庫。按地區劃分，九龍區潛在供應項目共45個，涉及單位15,517伙為三區最多。
●將軍澳MONTEREY錄終止交易
會德豐地產的將軍澳MONTEREY，周三(24日)錄得終止交易個案。涉及單位為第9座3樓B室，實用面積531方呎，兩房間隔，原本在2018年12月以1,064.5萬元成交，當時呎價約20,047元，買家採用「置業攻略1088升級版付款計劃」入市，成交期達1,088日，並可享有先住後付優惠。該單位最新已增設最多9%提前成交回贈。