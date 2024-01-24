新盤錄零星成交　天水圍兩房售555萬元

新盤市場於周三(24日)僅錄零星成交，天水圍新盤以555萬元售出兩房單位，而該項目月內亦累沽34伙，總成交金額逾1.8億元。

●天水圍YOHO WEST兩房555萬元

●何文田站項目公布命名為朗賢峯

●旺角Elize Park周五起開放示範單位

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park積極展開軟銷攻勢，繼周二(23日)開放示範單位供傳媒預覽後，最新公布周五(26日)下午4時起，正式對公眾開放示範單位。

●長沙灣睿峰兩房售1,274萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(24日)錄得西翼29樓A室的成交，單位實用面積446方呎，兩房間隔，成交價1,274.6萬元，呎價約28,578元。

●九龍區年內潛在供應單位逾1.55萬伙

據利嘉閣統計，今年潛在供應的全新盤有約114個，共提供約38,045伙，為自2006年以來的19年次多水平。其中，鐵路站沿線上蓋項目有13個，惟涉及的伙數達8,875伙，佔市場約23%，為全港新盤最大供應庫。按地區劃分，九龍區潛在供應項目共45個，涉及單位15,517伙為三區最多。

●將軍澳MONTEREY錄終止交易

會德豐地產的將軍澳MONTEREY，周三(24日)錄得終止交易個案。涉及單位為第9座3樓B室，實用面積531方呎，兩房間隔，原本在2018年12月以1,064.5萬元成交，當時呎價約20,047元，買家採用「置業攻略1088升級版付款計劃」入市，成交期達1,088日，並可享有先住後付優惠。該單位最新已增設最多9%提前成交回贈。