YOHO Town兩房劈至564萬沽　4年蝕117萬貶值17%

元朗指標二手屋苑YOHO Town再錄蝕本個案，兩房單位減價後以564.3萬元售出，呎價約12,241元，約4年帳面蝕117.5萬元，或貶值約17%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山威景臺C座高層8室，實用面積約699方呎，兩房間隔，連一車位出售，原業主放盤價1,180萬元，終減價152萬元，以1,028萬元成交，呎價約14,707元，原業主於2019年11月以1,380萬元購入，不足5年帳面損失352萬元。

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九龍區

●中原吳妙粧指，啟德1月暫錄14宗二手買賣，包括嘉匯1座中層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以946.8萬元沽出，呎價約18,675元，原業主於2017年3月以約942.4萬元購入，持貨近7年帳面獲利4.4萬元。

●美聯黃遠基稱，九龍灣德福花園I座中層14室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望內園景，原業主放盤不足1周，最初以638萬元放盤，最終單位以616.8萬元易手，呎價約11,465元。

●中原馬肇堅表示，九龍太子道西栢德豪廷高層D室，實用面積約676方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初開價1,120萬元，近期調整至1.050萬元即獲洽購，現以1,016.8萬元易手，呎價約15,041元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天2座中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望內園景，以790萬元放售，議價後即以755萬元成交，呎價約15,191元。

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新界區

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town第8座中層B室，實用面積約461方呎，兩房間隔，叫價573萬元，減價8.7萬元，獲上車客以564.3萬元承接，呎價約12,241元，原業主於2019年12月以681.8萬元買入，約4年帳蝕117.5萬元，貶值約17%。

●美聯廖煜榮稱，元朗加州豪園A期麥蘭徑雙號屋，實用面積約1,713方呎，早前以1,900萬元放售，而買家睇樓數月，希望轉換環境居住花園洋房，適逢近日股市波動，議價後以1,600萬元承接，呎價約9,340元，約3年帳蝕68萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑H座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減35萬元，區內綠表客於未補價第二市場425萬元購入自住，呎價約6,538元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水皇府山3座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，原先開價700萬元，最終議價至520萬元成交，呎價約10,216元，原業主於2009年以約240萬元買入，現轉手帳面獲利280萬元。

●利嘉閣周雪雯表示，上水新都廣場2座中層A室，實用面積約462方呎，兩房間隔，望樓景，最終以525萬元成交，呎價約11,364元，業主於2012年以約298萬元入市，轉手帳面獲利227萬元。

●美聯吳偉文稱，粉嶺御庭軒8座中層B室，實用面積約463方呎，早前以570萬元放售，獲香港家庭客洽購，議價45萬元，以525萬元購入，呎價約11,339元。

●中原溫志樑表示，沙田御龍山8座低層C室，實用面積約925方呎，套三房及工人套房間隔，望內園景，開價約1,380萬元，日前議價後以1,318萬元沽出，呎價約14,249元，新租客為外區客。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍1月暫錄約58宗二手買賣，按月增約兩成，其中沙田好運中心桂林閣中層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，去年12月開價約456萬元，議價後以415萬元易手，呎價約11,925元，新買家為上車客。

●中原徐可志指，馬鞍山新港城1月暫錄11宗買賣，屋苑R座高層8室，實用面積約369方呎，兩房間隔，望園景，最初開價598萬元放售，最新以540萬元易手，呎價約14,634元，原業主於2020年以約650萬元買入，持貨4年帳面蝕110萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居二期D段雙號屋，實用面積約1,371方呎，四房雙套房連工人房間隔，望湖景，連花園約1,102方呎，以2,968萬元成交，呎價約21,648元，低市價約10%。

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