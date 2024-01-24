【北上置業】新便利措施簡化港人大灣區買樓匯款及支付流程

中國人民銀行宣布「三聯通三便利」中港金融措施，其中一項便利措施與港澳居民在大灣區置業有關。

香港金管局總裁余偉文表示，現行制度下，港人可到大灣區內買樓，惟香港資金調到內地有限額，甚至未能調動資金，對買樓人士而言「是頗麻煩」，而便利政策能解決有關痛點，預告有關指引將於今日稍後公布，並明確銀行在辦理港澳居民，在大灣區9個內地城市買一手或二手樓時，有關人民幣或外幣匯款和結算支付的流程和要求，令金融服務可以更好配合內地買樓交易流程，讓有需要在內地置業的香港市民，可以清晰、安全和合規的途徑，將資金調到內地。

第二個便利措施是跨境徵信合作，余提到，隨着香港和內地的聯繫不斷加深，特別是與大灣區內城市，愈來愈多企業有跨境融資需要，兩地銀行界對於徵信數據跨境流動需求亦愈來愈大，因此與人行在過去一段時間就有關方面交換意見，並將在數日內正式簽署諒解備忘錄(MOU)，以建立跨境徵信互通業務試點合作框架，並為整個合作建立基礎。

他指，透過設立跨境徵信互通的合作框架，容許兩地銀行，在取得企業客戶的同意後，可以跨境查閱相關企業，在另一個地方的徵信數據。在簽署MOU後，會爭取在未來幾個月內，先月深圳和香港作為起點，落實及開展試點個案的測試工作。成功測試後，可以逐步擴闊將來的試點範圍。有關措施不單有助銀行管理其信貸風險，也能有助中小企更容易得到跨境貸款。

第三便利措施是關於金融科技，金管局和人行將進一步深化數字人民幣(ECNY)在港的跨境試點。