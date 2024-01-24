美國標普製造業PMI創15個月高　美股早段揚升

美國經濟數據表現強勁，1月標普製造業採購經理指數(PMI)報50.3，重返擴張區間，亦創下15個月新高，服務業PMI報52.9，同勝預期。美股3大指數周三早段向好，道指升67點，報37,972點；標指升21點，報4,886點；納指指升110點，報15,536點。

港股恒指夜期報16,112點，升175點，高水212點。

瑞銀財富管理策略師Kiran Ganesh指出，本輪美股的升勢很大程度是受到由人工智能(AI)熱潮推動的樂觀情緒所引領。即使AI相關的概念已經帶領了一段升幅，但他認為，投資AI概念股(尤其是半導體產業公司)的理由只會進一步加強。根據該行預測，2022至2027年期間，AI的市場規模將從280億美元暴增至4,200億美元，AI將會成為10年內的關鍵科技主題。

他又指出，全球半導體企業的估值較過去5年的平均估值溢價約25%，但考慮到過去5年行業的重大發展、未來的大趨勢以及晶片公司強大的定價能力，這種相對於歷史的估值溢價明顯是合理的。更重要的是，半導體企業相對於所有科技公司，其市盈率(PE)估值依然有10至15%的折讓。

瑞銀財富管理統計過去逾60年的美股表現，每當標指在一輪升市中觸及歷史新高後，接下來一年、兩年、3年的平均回報率分別為12%、23%、39%。換言之，標指破頂可能只是長期牛市的起始訊號。更重要的是，標指在歷史高位5%波幅內浮動的時間佔了六成，價格水平較歷史高位低20%的時間只佔了12%，因此要「等大市回調的代價頗高」。

企業消息方面，串流影視平台Netflix去年致力打擊共用帳戶和密碼破解，於上季度終見成績。在截至去年12月底止3個月，其付費用戶淨增1,313萬名，創同季淨增最多，令總付費用戶升至紀錄高位的2.6億名，高於市場原預期的2.56億名。管理層並稱，未來會透過加價來持續支撐投資。Netflix股價升13.67%，報559.48美元。

網上物品交易平台eBay宣布裁員約1,000人，佔員工總數約9%，該公司股價早段曾升1.82%。大型電訊商AT&T上季收入純利22.88億美元，其股價跌2.05%。

科網巨頭亞馬遜公據報將會在今年內推出AI語音助手Alexa的付費升級版，暫時預計命名為「Alexa Plus」，據悉目前該版本仍在測試當中，其能力亦尚未達到期望標準，其弱點主要在於難以簡短精確地回答用戶問題，以及精確處理用戶同時提出多項要求(比如開燈同時播放音樂)。亞馬遜股價早段曾升0.46%。