普徠仕：全球通脹擔憂難斷　應如何部署？

美國聯儲局主席鮑威爾在去年12月13日的新聞發布會上意外表示政策立場轉變後，股票和債券市場在去年底飆升。鮑威爾當時表示預期利率或將在2024年降低，釋出政策將轉變的信號。

市場樂見經濟「軟着陸」，並迅速反映今年將進行6次減息，比聯儲局預期次數多一倍。鑑於存在巨大分歧，任何經濟數據都可能引發市場波動。美國經濟增長維持穩健，消費者和失業率遠未崩潰，關於經濟增長或通脹的上行風險亦可能迫使市場重新檢視其對減息的預期。

地緣風險再衝擊商品價格

在通脹接近央行目標之際，由於供應鏈意外中斷，再次影響商品和運輸價格，令減息或會延後發生，投資者情緒受到影響。近期的紅海事件提醒投資者，新冠疫情下經濟停擺導致的航運延誤對供應和商品價格帶來重大影響，以及地緣政治事件在2022年影響通脹趨勢，當時俄烏爆發衝突，能源價格飆升。

以色列和巴勒斯坦的衝突正在中東產生溢出效應，而全球貿易的很大一部分都經過中東。雖然與早前事件引致的通脹飆升相比，該事件對能源和運輸價格的直接影響相對較弱，但須提醒投資者，地緣政治風險升溫下，通脹回落至目標水平之路仍然崎嶇。

商品通脹在疫情後顯著回落，市場焦點主要集中在服務業相關的通脹數據，但投資者亦將密切關注地緣政治風險對全球貿易和通脹的更大潛在影響。

增長放緩和股票估值上升，但鑑於盈利增長維持正面及金融環境維持寬鬆，對股票維持中性看法，減少對日本股票的高配程度及對歐洲股票的低配程度。日本股票的交易日漸擁擠，而且貨幣政策或會收緊，但企業管治改革仍將帶來長期正面影響。另方面，歐洲的宏觀經濟指標開始出現改善。

相對於債券，對現金維持高配，因為現金仍提供有吸引力的收益率和流動性，有望利用潛在的市場錯配。在固定收益方面，對高息債券維持高配，其絕對孳息率水平仍然吸引，且基本面具有合理的支撐。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊