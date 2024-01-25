標指連續4日創新高　比特幣收復4萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.35%，報103.25；港匯見7.8171；離岸人民幣(CNH)報7.1615；美元兌日圓處147.53；歐元報1.0884，英鎊報1.2719。金價處2,016.62美元。布油報80.27美元，紐油報75.44美元。比特幣升0.6%，報4.01萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水220點。

●道指收報37,806點，跌99點或0.26%；標指連續4個交易日創新高，收報4,868點，升3點或0.08%；納指收報15,481點，升55點或0.36%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,082點，升182點或1.14%。

●1月恒生指數夜期收報16,090點，升153點，高水190點，成交35,106張。

●紐約期油收報每桶75.09美元，升0.72美元或0.97%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.04美元，升0.49美元或0.61%。

●紐約期金收報每安士2,016美元，跌9.8美元或0.48%。

●英國富時100指數收報7,527點，升41點或0.56%；德國DAX指數收報16,889點，升262點或1.58%；法國CAC指數收報7,455點，升67點或0.91%。

●南韓上季GDP按年增長2.2%，略勝預期。

●特斯拉上季業績遜預期，去年純利7年以來首次下降。

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