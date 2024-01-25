康寧傑瑞製藥及3D Medicines與Glenmark達成許可協議

根據許可協議，集團與3D Medicines將向Glenmark收取(a)合共7.008億美元的不可退還預付款及視乎若干開發、監管及商業化進展的里程碑的里程碑付款；及(b)按恩沃利單抗淨銷售額級別的單位數至雙位數百分比的特許權使用費。

公司相信，該合作將能夠有效利用Glenmark的現有團隊及資源，快速建立恩沃利單抗在該地區的有利市場地位，而許可協議的實施將對恩沃利單抗在該地區的商業化產生積極影響。

集團保留於地區內外為任何目的而生產恩沃利單抗的獨家權利。3D Medicines保留在該地區以外於該領域為任何目的開發及商業化恩沃利單抗的權利。