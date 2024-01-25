康寧傑瑞製藥及3D Medicines與Glenmark達成許可協議
2024年01月25日 08:08
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康寧傑瑞製藥(09966)宣布，集團及3D MEDICINES(01244)與Glenmark訂立許可協議，同意向Glenmark授予恩沃利單抗(亦稱為KN035，商標名稱：恩維達®)(集團與3D Medicines合作開發的針對PD-L1的重組人源化單域抗體)腫瘤適應症的獨家許可及再授權，以(a)在印度、亞太區(新加坡、泰國及馬來西亞除外)、中東及非洲、俄羅斯、獨立國家聯合體及拉丁美洲開發恩沃利單抗，以在該地區實現腫瘤所有使用領域的商業化；及(b)在地區內有關領域商業化恩沃利單抗。Glenmark將自行承擔在地區內於該領域開發及商業化恩沃利單抗的有關費用及開支。
根據許可協議，集團與3D Medicines將向Glenmark收取(a)合共7.008億美元的不可退還預付款及視乎若干開發、監管及商業化進展的里程碑的里程碑付款；及(b)按恩沃利單抗淨銷售額級別的單位數至雙位數百分比的特許權使用費。
公司相信，該合作將能夠有效利用Glenmark的現有團隊及資源，快速建立恩沃利單抗在該地區的有利市場地位，而許可協議的實施將對恩沃利單抗在該地區的商業化產生積極影響。
集團保留於地區內外為任何目的而生產恩沃利單抗的獨家權利。3D Medicines保留在該地區以外於該領域為任何目的開發及商業化恩沃利單抗的權利。