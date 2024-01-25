Tesla上季業績遜預期　警告銷售放緩　股價市後挫6%

電動車生產商特斯拉(Tesla)去年第四季業績差過分析師預期，雖然表示將推出下一代汽車，但警告2024年銷售增長恐顯著低於去年，又警告投資者，Tesla目前處於兩個主要增長浪潮之間，其股價在市後延長交易時段急挫近6%，報195.5美元，全日收報207.83美元，跌0.6%。

期內，Tesla總收入按年增長3%至251.67億美元，遜預期的256億美元。汽車收入增長放緩，部分原因是下半年全球大幅減價，導致平均售價下降；純利79.28億美元，增長115%；經調整盈利下跌39%至24.85億美元；經調整每股盈利跌40%至71美仙，低於預期的74美仙；經營利潤率為8.2%，大幅低於去年同期的16%。

環顧各項業務收入，電動車收入215.63億美元，增長1%；再生能源及儲能收入增長10%至14.38億美元；服務及其他收入錄得21.66億美元，增長27%。

Tesla在業績報告表示，2023年交付120萬輛Model Y。另外，Tesla上季開始向客戶推售Cyber​​truck，不過表示鑑於其製造複雜性，料Cyber​​truck的上市時間將比其他車型更長。Tesla指，目前有能力在一年內生產超過12.5萬輛Cyber​​truck。

Tesla創辦人馬斯克指，中國的車企是全球最具競爭力，在中國以外的地區也會有非凡的成就，如果沒有貿易壁壘，中國車企能「幹掉」世界其他大部分車企。他又提到，下一代電動車將是低成本，預計將於2025年下半年試產。