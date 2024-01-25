港股重上萬六關　中資金融股撐市　三桶油受捧

港股早段經過一輪拉鋸，終於升破萬六關。恒生指數曾升152點，高見16,052點，暫於萬六關上落。國企指數升40點；科技指數偏軟，主板成交440億港元。

金融股撐市，招商銀行升3%；友邦保險升2.2%；中國平安升2%；工、中、建三大內銀股升1%至1.3%；香港交易所升0.2%；滙豐控股升0.1%重上60元。

大型科網股個別發展，京東集團升1.7%；騰訊升1%；阿里巴巴及攜程升0.5%。美團倒跌1.2%；小米集團跌0.6%。

憧憬內地有政策救房企，內房物管股向好。龍湖集團升3.8%；華潤置地升3%；碧桂園升2.9%；碧桂園服務升2.8%；中國海外升1.8%；萬科企業升1%。

其他藍籌股方面，中國石油飆4%表現最佳；中國石化及中國海洋石油升2.6%及2.3%。車股繼續受壓，理想汽車跌3%，是表現最差藍籌；吉利汽車跌1.5%；比亞迪股份跌1.1%。

【09:20】港股挑戰萬六關 港交所漲3% 騰訊做好

港股持續反彈，挑戰萬六關。恒生指數開市升90點或0.56%，報15,989點；國企指數高開20點或0.38%，報5,373點；科技指數升0.8點，報3,282點。

金融股撐市，香港交易所升3.1%；友邦保險升2.3%；招商銀行升2%；中國平安升1.5%；滙豐控股、工商銀行及建設銀行無起跌。

大型科網股向好，京東集團升1.5%；騰訊升1.1%；阿里巴巴及攜程升0.5%；美團及小米集團無起跌。