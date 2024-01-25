許繹彬：盡快倣效中國　提出救市方案莫遲疑

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入2024年1月的倒數階段，港股持續其頽勢，只用了短短15個交易日，以不費吹灰之力先後摧毀了17,000、16,000及15,000點的重要支持區；根據翻查的歷史數據來看，這種情況實在甚為罕見，直接用股災來形容本月恒生指數勢，相信沒有人會反對。

本周一回來，投資者滿以為可借上周五(19日)美股收市的升勢，令不會跟隨大市走向的港股，依然可以在15,000點水平附近先企穏，然後能夠築底回升；但事情往往是理想美好，現實殘酷，恒生指數市的一瞬間已跌穿萬五點，更一度逼近2022年的14,597的低位。是次令港股急跌的主因是，內地1月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，意味當局未有肯放水救市的動機，內地滬綜指數隨即跌穿2,800點水平，且愈跌愈有；港股更一度曾挫514點，跌至14,794點首現超過14個月的新低。

外間均認為，既然中國放水無望，中港股市就集體散水作為回應！恒生指數入2024年，跌幅已逾12%，創下14年新低原來未算最嚴重；國企指數曾一度跌穿5,000點大關，將回歸以來辛苦建立的國企指數，用不足一個月的時間，就跌至19年低位，令人甚感無奈；昔日令投資者嘗盡五滋六味的科技股指數，亦曾在3,000點邊緣苦苦掙扎，所有藍籌在本周一均創下52周或3年新低。反之，鄰近的印度、台灣及日本則愈升愈有，日本更輕輕鬆地創下34年新高，與港股14年新低作出了強大的對比。

許繹彬認為，本周港股跌穿15,000點，與上周跌穿16,000點的情況，均有異曲同弓之處；就是中央放水無望而令港股一開市根本沒有稍作停留，就跌穿15,000及16,000點的心裏關口，當中再度觸發衍生產品被強制收回及程式平倉或斬倉盤的湧現。由於本周同樣出現與上周同等的情況出現，故此促使在上周有部分仍然希望維持觀望或繼續守候搏反彈的投資者，信心出現崩潰狀態。當港股跌穿15,000點後，股民可能突然產生無望之心，更擔心在短時間內可能連2022年低位14,597點都會跌穿而引發了恐慌性拋售，寧願先沽貨離場止蝕，因此所有舉足輕重的藍籌股便出現「人踩人」的場面，股價完全沒有支持位可言，更是愈拋愈低。

他續指，出現此現象可謂是人知常情，實際而言，就算投資者仍對港股有一絲信心，眼見由20,000點開次段段向下，一浪更低於一浪，每月走勢亦是沒有最低只有更低，股民就算有多堅定，在本周也會動搖。不過，幸好在經歷星期一的大逃殺後，在本周二(23日)市場突然傳出中央短期內會推出多項支持工具，以穩定資本市場的運行；考慮設立約2萬億元人民幣的股市平准基金，使用主要來自中國境外機構的資金經滬港、深港通投向A股。當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司，向A股投入至少3,000億元人民幣的本地資金。

消息一出，外間均認為若短期內將2萬億元人民幣全數投入股市，對中港兩地股市影響巨大；更認為若資金先配置於港股，對港股的幫助一定較國內A股更大；而好消息突然一浪接一浪，昨日(24日)下午中國銀行宣布於下月5日降準0.5個百份點，意味將會向市場提供長期流動性大約1萬億元人民幣。兩天內宣布的好消息為疲弱的港股創造出了大奇迹日，恒生指數由15,000點反回升直逼近16,000點；這兩天的反彈均有成交配合，全部均超過1,100億，可謂吐氣揚眉。儘管如此，對人心虛怯的股民來說，相信仍然驚魂未定，抱著觀望態度來看待此刻的反彈，亦屬正常；惟有希望在成交的配合下，港股可守穩10天線(約在15,700點)左右，上望則16,100點。