中國黃金協會：去年全國黃金消費量逾千噸增8%

內媒報道，中國黃金協會統計顯示，2023年全國黃金消費量1,089.69噸，按年增長8.78%。其中，黃金首飾706.48噸，增長7.97%；金條及金幣299.6噸，增長15.7%；工業及其他用金83.61噸，減少5.5%。

據悉，黃金首飾加工零售企業不斷在金飾產品設計上推陳出新，小克重、新款式的黃金首飾備受消費者青睞，促進黃金首飾消費的提升。實體黃金投資的較高關注度，使溢價相對較低的金條及金幣消費較快增長。

黃金生產方面，2023年中國國內原料黃金產量為375.155噸，增長0.84%。其中，黃金礦產金完成297.258噸，有色副產金完成77.897噸。另外，2023年進口原料產金144.134噸，增長14.59%，總計全國共生產黃金519.289噸，增長4.31%。

中國黃金礦產金主要產於大型黃金企業(集團)。據統計，2023年中國大型黃金企業(集團)境內礦山礦產金產量為142.323噸，佔全國礦產金的47.88%。其中，紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業境外礦山實現礦產金產量60.378噸，按年增長18.28%。