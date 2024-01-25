【產經直播】人行推救市組合拳　港股真見底？

港股過去兩日反彈近千點，恒指周四(25日)更重上萬六關。在內地政策面上消息多籮籮，人行趕及在2月農曆新年前推組合拳救市，包括超預期降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣等。與此同時，人行亦推出6項新措施，擴大內地與香港金融市場互聯互通，推「跨境理財通2.0」，個人投資者投資額度由100萬元人民幣，提高至300萬元人民幣。人行送上這份「新春大禮」，到底能否重建市場信心？恒指現階段是否已見底？值得追入還是趁彈沽？

另外，國務院國資委表示，研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導中央企業負責人更加關注及重視上市公司的市場表現，及時透過增持、回購等手段來傳遞信心，穩定預期，加大現金分紅力度，來更好地回報投資者。消息刺激一眾國企中字頭股炒上，可考慮以A股ETF捕捉相關機會？

美股方面，多隻科技股股價仍創新高，微軟市值盤中曾突破3萬億美元。科技七雄陸續會放榜，加上美國聯儲局下周議息，市場觀望美國第4季國內生產總值(GDP)及個人消費支出物價(PCE)指數，美股會點走？

此外，隨着市場逐步消化比特幣現貨ETF上市消息後，比特幣近日在4萬美元關爭持。不過今年4月將迎來四年一度的比特幣區塊獎勵減半，將削減比特幣供應量，可望再次推動其價格上升，目前是否趁低吸納的機會？

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