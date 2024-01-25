【產經直播】人行推救市組合拳 港股真見底？
2024年01月25日 12:05
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港股過去兩日反彈近千點，恒指周四(25日)更重上萬六關。在內地政策面上消息多籮籮，人行趕及在2月農曆新年前推組合拳救市，包括超預期降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣等。與此同時，人行亦推出6項新措施，擴大內地與香港金融市場互聯互通，推「跨境理財通2.0」，個人投資者投資額度由100萬元人民幣，提高至300萬元人民幣。人行送上這份「新春大禮」，到底能否重建市場信心？恒指現階段是否已見底？值得追入還是趁彈沽？
另外，國務院國資委表示，研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導中央企業負責人更加關注及重視上市公司的市場表現，及時透過增持、回購等手段來傳遞信心，穩定預期，加大現金分紅力度，來更好地回報投資者。消息刺激一眾國企中字頭股炒上，可考慮以A股ETF捕捉相關機會？
一眾龍頭科企亦從低位回升，特別是阿里巴巴(09988)，據報創始人馬雲連以及公司主席蔡祟信，上季共斥資超過15億港元增持公司股份。若博大市反彈，更值得留意科指？部署南方東英恒生科技指數ETF(03033)有着數？
另一邊廂，美國1月製造業及服務業PMI數據好過預期，降低市場對美聯儲快將減息預期，美國債息由跌轉升，是否加注美債的好時機？南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)周三(10日)上市，為全港首隻，在部署上有何優勢？
美股方面，多隻科技股股價仍創新高，微軟市值盤中曾突破3萬億美元。科技七雄陸續會放榜，加上美國聯儲局下周議息，市場觀望美國第4季國內生產總值(GDP)及個人消費支出物價(PCE)指數，美股會點走？
此外，隨着市場逐步消化比特幣現貨ETF上市消息後，比特幣近日在4萬美元關爭持。不過今年4月將迎來四年一度的比特幣區塊獎勵減半，將削減比特幣供應量，可望再次推動其價格上升，目前是否趁低吸納的機會？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時30分直播，今集有南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻為大家逐一解答。
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