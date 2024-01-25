不滿放工後仍要回訊息　內地員工告上法庭獲賠加班費

內媒報道，有內地公司的員工因為不滿下班後仍要回覆客戶及同事訊息而鬧上法庭，結果內地法院裁定公司要向該名員工賠償3萬元人民幣加班費，成為全國首例。

北京市高級人民法院在今年工作報告中，提到上述利用微信等社交媒體而衍生的「隱形加班」案件。報道指，案件原告向公司追討2019年12月21日至2020年12月11日的加班費，原因他在下班後，還要在微信或釘釘(DingTalk)與客戶或同事溝通交流，並提供了微信聊天記錄及《假期社群官方帳號值班表》等證據，證明自己的加班情況。

不過其任職的科技公司辯稱，原告作為部門負責人，下班後的溝通不應被視為加班。北京市第三中級人民法院審理後，判決公司應向原告支付加班費3萬元人民幣。法院認為，原告在部分工作日下班時間及休假日利用社交軟件工作，已超出簡單溝通的範疇，該工作內容具有周期性和固定性的特點，有別於臨時性的一般溝通，體現了用人單位管理用工的特點，應當認定構成加班。

據悉，案件破天荒為「隱形加班」提供確認標準，包括「提供工作實質性」和「佔用時間明顯性」等原則，回應現今網絡時代勞動形態的變化和趨勢。