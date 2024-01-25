IDC：蘋果上季成中國手機市場一哥　華為重返五甲

國際數據資訊(IDC)數據顯示，蘋果公司以創新高的市佔率，首次成為中國智能手機市場「一哥」！

2023年全年，蘋果公司以17.3%的市佔率，稱霸中國智能手機市場，榮譽、OPPO、vivo及小米市佔率分別為17.1%、16.7%、16.5%及13.2%。

單計去年第4季市佔率，蘋果公司同樣居首，佔比20%，榮譽(16.8%)及vivo(15.7%)緊隨其後。去年9月初推出新款旗艦手機的華為排第4位，市佔率13.9%，為時隔兩年多後重返前五名。OPPO市佔率13.7%，排第5位。

經濟復甦疲軟和消費者信心疲軟，數據顯示，2023年中國智慧型手機出貨量總計2.713億部，按年下降5%，銷量創十年以來最低。不過，中國智慧型手機市場正走向復甦，2023年第四季出貨量達7,360萬部，按年增1.2%，結束了連續十個季度按年增長下降的局面。當中，高階消費者成為了旗艦產品的主要驅動力，反觀中低階設備的需求仍然疲軟，阻礙了市場的整體增長。而中低階設備佔中國智慧型手機市場超過一半。