瑞銀汪濤料人行年內再減息降準　房地產政策有望加碼

中國人民銀行周三(24日)宣布降準，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，年內可能還有一次小幅降準，幅度約25至50基點，並預計央行將在年內下調政策利率(MLF)10至20個基點。為保持銀行合理的息差水準，綜合考慮存款利率與理財收益率、股息率等的比價關係，存款利率也可能進一步下調。

當局為增加房地產開發商融資的支持，中國人民銀行聯合金融監管總局辦公廳印發《關於做好經營性物業貸款管理的通知》，鼓勵銀行對符合標準的房地產企業發放經營性物業貸款。瑞銀指，措舉符合該行預測，認為這是監管部門加大對開發商信貸支援力度的重要一步。不過，要從根本上持續改善開發商融資問題，需要看到房地產銷售止跌企穩，這需要政策進一步加碼來穩定房地產市場，預計房地產政策有望加碼，包括進一步降低房貸利率，以及為城中村改造和保障性住房提供更多的PSL資金支持。

該份通知提到，在2024年底前，符合資格的「優質」房地產開發商，可以將經營性物業貸款用於償還該企業，及其集團存量房地產領域相關貸款和公開市場債券。瑞銀指，後者為開發商償還一般性債務提供了新的途徑，特別是那些存在風險的專案的相關債務，包括住宅項目，從而降低了進一步大規模違約的風險。不過，銀行可能會評估此類貸款的商業性和風險，因此發放貸款的節奏和潛在規模仍是未知。維持對2024年信貸增速持穩在9.5%左右水準的預測，較2023年的9.6%略降0.1個百分點。