渣打對首季美元兌人民幣預測上調至7.15

渣打銀行發表最新報告顯示，由於美元兌人民幣的利率差異收窄、美中實際國內生產總值差距擴大，以及資本外流壓力減輕，預期2024年人民幣貶值壓力有望減輕。該行預計，美元兌人民幣的公允價值可能在2023年第三季度達到最高點7.9，到2024年底有望下降至7.21。

但隨着出境旅遊活動的增加，預計結匯盈餘可能會收窄，增長可能仍然低於趨勢水平；將美元兌人民幣的預測略微上調至第一季度結束時的7.20（之前為7.15），並將第二季度結束時的預測上調至7.30（7.20）；保持第三季度（7.15）和年底（7.0）的預測不變。

該行預計，2024年資本外流壓力將會大幅減輕，外商直接投資流出將在2024年減半。自去年9月以來，外國投資者已成為中國在岸債券的淨買家，受吸引的估值誘因是在兌換成美元後的吸引力。

不過，該行對農曆新年後的再次貶值壓力持謹慎態度，主要受季節性支撐逐漸減弱，並且股息支付增加。2024年的股息支付可能與2023年持平，為990億美元，主要集中在第二季度並在第三季度達到高點。同時，預期中國當局將在整個年度保持強勁的逆周期措施，包括強勁的匯率中間價、更多的中國人民銀行票據發行和20%的美元法定存款準備金，以維護外匯穩定。