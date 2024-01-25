國家金監總局要求銀行支持房地產專案合理融資需求

官媒報道，國家金融監督管理總局副局長肖遠企預告，近期將召開相關工作部署會，要求銀行盡快行動起來，在城市人民政府牽頭協調下，與住建部門一起因城施策用好政策根據下，更加精準支持房地產專案合理融資需求。

金融業「必須大力支持」

於國新辦周四舉行的金融服務經濟社會高品質發展記者會上，肖遠企表示，房地產產業鏈長、涉及面廣，對國民經濟有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。

他在會上提及目前銀行對房地產行業所提供的支持：一是房地產企業的開發貸款和個人房屋貸款（抵押貸款）。截至目前，開發貸款和個人房屋貸款的餘額分別是12.3萬億和38.3萬億元人民幣(下同)，2023年分別發放了開發貸款3萬億元，房屋抵押貸款6.4萬億元，加起來將近10萬億元。

二是銀行投資房地產企業債券，去年底銀行購買房商債券餘額4,275億元，銀行投資房企發行的債券金額於2023年按年增加15%。此外，銀行在2023年也向房企提供了併購貸款、存量展期貸款，這兩項加起來超過1萬億元。

進一步優化個人住房貸款政策

肖遠企表示，將繼續做好個人房屋貸款金融服務。支持各地城市政府和住建部門因城施策，進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導、督促銀行更好服務廣大人民群眾剛性和改善性住房的融資需求。

肖遠企又表示，下一步要加速發展城市房地產融資協調機制落地見效。在城市政府主導協調機制下，依照公開、公正、公平的原則，向本行政區域內的金融機構推送可以給予融資支持的房地產項目名單。

肖又交代「保交樓」工作進展，指截至去年底，3,500億元的「保交樓」專案借款絕大部分都已經投放到項目。商業銀行也提供了相應的商業配套融資，確保「保交樓」任務完成。