道期漲76點　聚焦歐央行議息及美國GDP

2024年01月25日 16:27
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報103.067；港匯見7.8178；離岸人民幣(CNH)報7.1719；美元兌日圓報147.78；歐元處1.089；英鎊報1.2731。金價報2,014.57美元。油價升0.6%，布油報80.09美元，紐油處75.6美元。比特幣升近1%至40,140美元。道指期貨升76點。
    焦點數據：
    21:15 歐元區官方指標利率
    21:30 美國去年第四季國內生產總值(年度化)
    21:30 美國去年第四季個人消費
    21:30 美國去年12月耐用品訂單
    21:30 美國申領失業救濟人數
    23:00 美國去年12月新屋銷售
    ●恒生指數全收報16,211點，升312點或2%，主板成交近1,321億港元。新奧能源升逾12%，龍湖升8%。https://reurl.cc/j3y1vZ
    -去年ETP日均成交按年增16.9%。市值達3836億。
    -電動車熱潮帶動！星星充電擬來港IPO籌39億。
    ●人行組合拳救市利好市場氣氛，滬深三大指數高收。滬綜指重越2,900點關，收報2,906點，升85點或3.03%；深成指報8,856點，升174點或2%；創業板指數報1,720點，升24點或1.45%。https://reurl.cc/yYvrYa
    內地經濟：
    ●瑞銀汪濤料人行年內再減息降準，房地產政策有望加碼。
    ●EIU料內地今年經濟增長放緩至4.9%，財政擴張成支柱。
    ●不滿放工後仍要回訊息，內地員工告上法庭獲賠加班費。
    ●中國黃金協會：去年全國黃金消費量逾千噸增8%。
    ●憂經濟及地緣政治風險，更多德企謀「脫中」。
    ●調查：美企憂中國供應鏈風險高，傾向轉往印度採購。
    ●渣打對首季人民幣對美元預測上調至7.15。
    香港經濟：
    ●渣打香港今起供市民換新鈔，分行人流增3成。
    ●麥當勞向逾萬名員工派發500元利是。
    ●積金評級料1月MPF人均蝕4000元，中港股基金虧損勁。
    外地經濟：
    ●首超韓產！南韓去年中國產電動巴士銷售佔比達54%。
    ●CFA協會籲關注Z世代投資者尋求金融網紅指導現象。
    ●新高又如何？德銀睇淡美經濟，美股短期或挫10%。
    ●南韓考慮對治理較差企業點名，複製日本經驗谷起股市。
    ●亞洲頂級銀行家薪酬近廿年最奀，部分去年零獎金...
    https://reurl.cc/L4lml3
    企業消息：
    ●IDC：蘋果上季成中國手機市場一哥，華為重返五甲。
    ●現代汽車上季業績遜預期，憂營商環境難測。
    ●傳三星考慮出租俄羅斯電視廠房。
    ●福特預告上季錄一筆132億損失，涉員工退休福利。
    ●自動駕駛公司Aurora宣布已裁員3%。
    ●微軟市值首度突破3萬億美元。
    ●受惠AI浪潮，SK海力士上季扭虧為盈。
    ●IBM季績勝預期，警告面臨挑戰，股價市後仍漲8%。
    ●Nokia上季經營利潤降27%仍勝預期，CEO料上半年充滿挑戰。