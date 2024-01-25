道期漲76點 聚焦歐央行議息及美國GDP
2024年01月25日 16:27
東網電視更多新聞短片
美匯指數報103.067；港匯見7.8178；離岸人民幣(CNH)報7.1719；美元兌日圓報147.78；歐元處1.089；英鎊報1.2731。金價報2,014.57美元。油價升0.6%，布油報80.09美元，紐油處75.6美元。比特幣升近1%至40,140美元。道指期貨升76點。
焦點數據：
21:15 歐元區官方指標利率
21:30 美國去年第四季國內生產總值(年度化)
21:30 美國去年第四季個人消費
21:30 美國去年12月耐用品訂單
21:30 美國申領失業救濟人數
23:00 美國去年12月新屋銷售
●恒生指數全收報16,211點，升312點或2%，主板成交近1,321億港元。新奧能源升逾12%，龍湖升8%。https://reurl.cc/j3y1vZ
-去年ETP日均成交按年增16.9%。市值達3836億。
-電動車熱潮帶動！星星充電擬來港IPO籌39億。
●人行組合拳救市利好市場氣氛，滬深三大指數高收。滬綜指重越2,900點關，收報2,906點，升85點或3.03%；深成指報8,856點，升174點或2%；創業板指數報1,720點，升24點或1.45%。https://reurl.cc/yYvrYa
內地經濟：
●瑞銀汪濤料人行年內再減息降準，房地產政策有望加碼。
●EIU料內地今年經濟增長放緩至4.9%，財政擴張成支柱。
●不滿放工後仍要回訊息，內地員工告上法庭獲賠加班費。
●中國黃金協會：去年全國黃金消費量逾千噸增8%。
●憂經濟及地緣政治風險，更多德企謀「脫中」。
●調查：美企憂中國供應鏈風險高，傾向轉往印度採購。
●渣打對首季人民幣對美元預測上調至7.15。
香港經濟：
●渣打香港今起供市民換新鈔，分行人流增3成。
●麥當勞向逾萬名員工派發500元利是。
●積金評級料1月MPF人均蝕4000元，中港股基金虧損勁。
外地經濟：
●首超韓產！南韓去年中國產電動巴士銷售佔比達54%。
●CFA協會籲關注Z世代投資者尋求金融網紅指導現象。
●新高又如何？德銀睇淡美經濟，美股短期或挫10%。
●南韓考慮對治理較差企業點名，複製日本經驗谷起股市。
●亞洲頂級銀行家薪酬近廿年最奀，部分去年零獎金...
企業消息：
●IDC：蘋果上季成中國手機市場一哥，華為重返五甲。
●現代汽車上季業績遜預期，憂營商環境難測。
●傳三星考慮出租俄羅斯電視廠房。
●福特預告上季錄一筆132億損失，涉員工退休福利。
●自動駕駛公司Aurora宣布已裁員3%。
●微軟市值首度突破3萬億美元。
●受惠AI浪潮，SK海力士上季扭虧為盈。
●IBM季績勝預期，警告面臨挑戰，股價市後仍漲8%。
●Nokia上季經營利潤降27%仍勝預期，CEO料上半年充滿挑戰。