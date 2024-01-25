中海油︰今年起3年油氣產量持續破頂

2024年資本開支上限1350億人民幣

中海油去年10月把2023年資本開支預算調高到1,250億至1,300億元人民幣(下同)，預計實際1,280億元，而2024年預算總額為1,250億至1,350億元，其中勘探、開發、生產資本化預計分別佔約16%、63%和19%。

中海油稱，堅持尋找大中型油氣田，2024年勘探工作量將維持在高位，助力高效增儲上產。同時將加強天然氣勘探部署，扎實推進3個萬億(立方米‧下同)大氣區建設，包括南海萬億大氣區勘探工程、渤海萬億大氣區勘探工程和陸上(陝北)萬億大氣區增儲工程。

該公司又預計今年將有多個優質新項目投產，包括渤海的綏中36-1/旅大5-2油田二次調整開發項目、渤中19-2油田開發項目，南海的深海一號二期天然氣開發項目、惠州26-6油田開發項目，以及陝北神府深層煤層氣勘探開發示範項目，還有巴西Mero3項目。

每股全年派息起碼7毫

另公司重申，2022至2024年，全年股息支付率將不低於40%，全年股息絕對值預計不低於70港仙。以周四(25日)收市價計，仍坐底4.84厘。