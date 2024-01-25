景順：降準難推動經濟增長　始終欠缺信貸需求

中國人民銀行周三(24日)宣布全面下調銀行存款準備金率50點子，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，下調幅度大於預期，時間亦早於預期，為市場帶來正面驚喜，但認為降準本身不太可能對經濟增長產生深遠的影響。

他解釋，從歷史上看，降準推動更大幅度的信貸增長，原因在於降準推動信貸供應，帶動了經濟發展。不過，今次問題不在於信貸供應，而在於信貸需求或缺乏信貸需求，認為企業信心好轉或貸款市場報價利率或基準利率大幅下調，可能更有望帶動信貸增長大幅回升。

他指，基準利率沒有大幅下調，或是因為中國人民銀行同時需要平衡匯率波動。市場希望政策制定者推出大規模政策來支持相關基本因素，例如私營公司資本開支及家庭消費，但仍認為政策制定者不會傾向於實施此類措施。

他續指，實施大規模的刺激措施並不能解決中國的經濟問題，這些問題在本質上是結構性問題。最終要讓基本因素重回正軌，是信心及情緒的顯著改善，認為政策制定者已認知到這一點，因近期大多數措施旨在提振市場信心，而通往經濟正常化的道路，在於中國家庭及企業資本，而不是中國的刺激措施。