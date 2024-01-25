新地料大埔超級城商場農曆年人流及生意額升逾兩成

新地代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，大埔超級城以喜氣錦鯉為主題，於佔地逾1,500方呎的場地設計大型農曆新年裝飾，中庭設有巨型錦鯉拱門，並有高逾20呎的LED彩燈，兩旁放有開運灑金樹。另外有5大禮遇包括《1元廚神到會送團年飯》、《新春星級二重賞》及《快搶7折美食券及半價年糕》等換領等一系列消費禮遇。

期間商場加入不同主題的互動工作坊、年三十和元宵慶祝活動與及新春年宵市集，並與大埔藝術中心星願夜市及林村許願節合作，在新年黃金檔期及中西方情人節共同推廣，預期大埔超級城農曆新年推廣期 (1月25日至2月25日)人流及生意按年均顯著上升。

同時，預期今年農曆新年大埔超級城不少行業生意最受惠，包括餐飲業，有中式餐飲商戶指，年尾團年飯訂枱已經爆滿，預計普遍做到兩至三輪生意。另外蔘茸海味及保健產品，以及時裝生意都將進一步帶旺，而商場有逾四成租戶將會延長營業時間。

他續稱，大埔超級城在2023年全年表現理想，生意額按年升逾一成，當中首3位升幅行業分別為珠寶首飾及鐘錶，生意按年升約三成，每方呎營業額達約5,000港元。其次為時裝，漲幅約兩成，每方呎營業額約1,000元。至於化妝品和個人護理，升幅約一成半，每方呎營業額約逾1,000元。

總結大埔超級城去年新租及續租租戶逾100個品牌，涉及面積約20萬方呎，佔整體商戶約四成。當中引入逾20個新品牌，做到月月有新舖。現時商場租戶租合佔約三成為新界東北區首間店舖，約六成更為區內唯一分店。

該商場2024年將進行分階段優化租戶組合，重組首階段將於今年首季完成，並將率先引入重量級商戶，包括日本知名藥妝店開設約8,500方呎分店，為新界東北區首間，以及大型運動品牌租用約4,600方呎樓面。而第二階段優化租戶組合，預計會在今年第3季完成，完成後有望把商舖數量增至逾200間，成為新界東北區最多品牌商場，為大埔及北區居民帶來更多選擇。