公營房屋銀主盤量上季飆54%　難賣係供應大增原因...

經濟不景，住宅銀主盤存量明顯增長，當中公營房屋更出現強勁增幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年第四季公營住宅銀主盤存量有60個，按季再多14個，增幅達約30.3%。相比2022年底所錄的39個，同類盤源數量一年勁升約53.8%。

至於私宅銀主單位數目增幅相對溫和，去年第四季錄196個，按季增加19個或約10.7%，全年計則錄約27.3%增長。以整體住宅計，去年第四季銀主盤存量合共256個，較對上一季增約14.8%，按年則多約32.6%。

她解釋，公營房屋銀主盤數量增速較快，與該類單位售出或銀主收回數目較少有關，去年滾存及新增同類盤源合共有112個，當中有52伙沽出或收回，佔比例約46%。相反，去年私樓滾存及新增銀主伙數共415伙，期內則售出或收回219伙，比例約53%，反映消耗速度較快。

以地區劃分，公私營銀主盤存量均以新界區佔比例最高，公營房屋60個銀主單位當中，佔半數位於新界區，港島及九龍則分別約22%及28%。至於私宅銀主盤則佔約39%來自新界區，比例大於九龍及港島區的約36%及25%。