諾獎得主：聯匯制度給予香港充足流動性及穩定

與聯儲局前主席伯南克同年獲得諾貝爾經濟學獎的華倫·戴蒙德（Douglas Diamond）昨出席亞洲金融論壇記招時表示，被問到現時中美關係緊張，聯繫匯率是否需要「脫鈎」改跟人民幣掛鈎，他則認為雖然聯匯之下現時美國的息口走向對香港未必有利，但聯匯某程度給予香港充足流動性及穩定，至於是否與人民幣會否促進本港貿易及經濟發展，他則指暫未有數據了解情況，但認為現時香港經濟的確未及較回歸前般自由。

美國方面，他則料聯儲局會在今年較後時間才啟動減息，而當局亦冀將實質利率（即扣除通脹後的數據）維持在1%附近，而減息周期下債券、一些與經濟軟着陸有關的周期股會是較理想的投資工具。

他又稱，目前難以判斷環球銀行業下個的出現危機，但市場人士眾所周知的是商業房地產自疫情以來需求減少，且涵蓋美國中國等地，而有不少美國中小型銀行亦持有相關貸款資產，乃風險之一。

如是者教授本人又有何理財心得？他就指已大幅投資了在與美國市場關連度高的互惠基金(mutual fund)、亦有部分投資於其他市場，建議大家應在銀行存一定資金，以及切忌聘請對沖基金。