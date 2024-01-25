郭基泓：新地商場增消費體驗應對北上潮　用網紅小紅書推廣

其中他說已投入龐大的資金，去改善新地各商場內的消費積分計劃，冀增加顧客體驗和粘性，便利客人使用電話App即時儲分，暫時看到有正面的成果，而集團過往在新加坡試行過，也見會員消費有增長。

有消息指，新地旗下的一田百貨及超市會縮減規模。郭表示，「唔係話我哋睇淡個市，只係重新定位和調整」。他解釋，疫情幾年，客人消費模式轉變，現在處於調整期，沙田和大埔一田的場地正在做翻新提升工程。另外，集團也會在白石角的新樓盤項目擴充一田的業務。

被問到下月政府財政預算案對谷消費的期望。他稱，政府近月已積極正視這問題，香港應官商民合作，逐步做好香港的形象，包括舉辦國際大型活動，日夜消費和地區活動等來搞活市場。他相信，無論香港人或內地人的消費模式，都不單止是想搶購，也希望有一站式的體驗，故集團會積極配合政府的工作。