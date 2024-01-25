內地網紅點心店虎頭局被申破產清算　曾獲紅杉等力撐

內媒引述商業登記查冊網站「天眼查」報道，內地網紅點心店、新中式烘焙品牌「虎頭局渣打餅行」的關聯公司上海萬物有樣餐飲管理近日新增一則破產審查案件。

異議期公告顯示，申請人以該公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向上海市第三中級人民法院申請該公司破產清算，現已立案。如對申請有異議，應在公告後7日內向法院書面提出。

上海萬物有樣餐飲管理成立於2020年12月，註冊資本約15.2萬元人民幣(下同)。資料顯示，自去年9月以來，上海萬物有樣餐飲管理已新增多則被執行人信息，總被執行金額達533.47萬元。其中最高一筆出現在1月8日，執行標的171萬餘元，涉及買賣契約糾紛案件。

早在去年4月，上海、武漢、廣州、深圳、杭州、長沙等城市的虎頭局就出現部分門市顯示暫停營業的情況，至於顯示仍在營業的門市，部分門市的電話也無人接聽、暫停服務或關機。不僅如此，虎頭局上海辦公點總部已經人去樓空。彼時，虎頭局相關人士回應內媒指：「是有門店受到影響，正在努力恢復中。」

之後，虎頭局電商部分因不可抗力影響無法正常營運，因此決定暫時關停電商平台的業務，包括天貓、京東、抖音、小紅書、得物、唯品會、拼多多等所有渠道均暫時關停，自此虎頭局似乎就這樣消失在消費者視野中。

虎頭局2019年從長沙崛起，定位為新中式點心潮牌，堅持手工現製，在中西點心中汲取創作靈感，融入當代年輕人生活方式與口味。2021至2022年初是虎頭局的高光時刻，其在2021年進行兩輪融資，背後投資機構約7家，包括老虎環球基金、紀源資本、紅杉基金等。