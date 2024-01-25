廣東人行、外管局就港人北上買樓匯款印發指引

中國人民銀行及香港金融管理局周三(24日)公布「三聯通、三便利」深化金融合作的措施，其中一條是規範港澳居民購買大灣區內地城市(即廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶)物業的匯款。

人行廣東分行及國家外管局廣東分局周四(25日)印發相關指引文件，涉及一手樓花、現樓、二手樓，以個人名義商業用房(商業、商住兩用、辦公類住房等)的結算支付亦按此執行。

儘管指引2月26日實施，但據了解，由於本港的銀行尚要時間與內地商討，因此「北上買樓便利措施」未必會如期實施。

回到指引本身，一共有14條，第3條主要是港澳居民從境外匯入人民幣或外幣「購房款」的結算支付流程細節。所謂「購房款」包括訂金和保證金、首期、Full Pay、公共維修基金、買樓相關稅款、違約金等，基本上第一站是內地銀行的監管帳戶。第13條則寫道，港澳居民購房的資質、條件、用途、數量等，應遵守住房和城鄉建設管理部門的規定。

第4、5、6條應該就是兩地官員口中「便利」所在。4、5條差不多，4是講「購房款」，5是涉及「供樓」(月供或提前還款)，港澳居民可以選擇從境外將人民幣或外幣(如港元)匯入內地銀行帳戶。

就「購房款」而言，特點是「從境外匯入人民幣資金，不納入港澳居民向內地同名銀行帳戶匯入匯款每人每天最高限額管理」。「供樓」方面，放按揭的銀行審核真實性後，將不超過月供或提前還款規模的人民幣資金，或外幣資金結匯後，劃入港澳居民內地貸款帳戶。

第6條則針對交易流產，核心是「原路退回」。

條文寫道︰「港澳居民購房交易不成功(含港澳居民主動終止、取消購房)的，房地產開發企業或二手房買賣雙方應將對應的購房款原路退回。其中，原屬於境外匯入的人民幣/外幣購房款的，應將人民幣/外幣購房款原路退回匯出境外；原屬於境外匯入外幣購房款已結匯的，應將退回的購房款購匯後原路匯出。」