中海油：油價今年續高位徘徊　以巴衝突對集團影響不大

被問到集團近年資本支出為何有所遞增，首席財務官王欣解釋主因工程標準化及項目審批加化所致，主要涉及在開發投資方面，又透露2023年相關支出約在1280億元人民幣，今年則預期介乎在1,250億至1,350億元，強調增加開支帶來的是產量上升。新能源業務發展和綠色低碳進程方面，周則指冀新能源投資佔集團整體投資5%至10%。

至於有指中海油在內的外國股東中止參與北極液化天然氣二號項目（Arctic LNG 2），他們稱對相關官方人士密切接觸，妥善處理事宜；同時堅決反對美國制裁，因此舉對公平貿易造成阻礙，但幸好美國行動對集團而言整體可控。

另昨國資委表示市值擬納央企負責人考核，作為國企的中海油指更有利中海油股票市值，合理回歸至理性價值，他們亦一直按市場監管及國資委要求，秉承對股東負責。