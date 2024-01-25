中海油：油價今年續高位徘徊 以巴衝突對集團影響不大
2024年01月25日 19:43
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周心懷（左）、王欣
「三桶油」中海油(00883)舉行2024年戰略展望會，首席執行官及總裁周心懷引述內部團隊估計，今年布蘭特期油繼續在高位徘徊，料介乎75至85美元上落，均價則在78至80美元；而俄烏、以巴衝突及近期的紅海事件都增加了油價預測難度，但基本上對集團影響不大，又重申油價就算回落至65美元一桶，仍然是屬中海油可接受水平。
被問到集團近年資本支出為何有所遞增，首席財務官王欣解釋主因工程標準化及項目審批加化所致，主要涉及在開發投資方面，又透露2023年相關支出約在1280億元人民幣，今年則預期介乎在1,250億至1,350億元，強調增加開支帶來的是產量上升。新能源業務發展和綠色低碳進程方面，周則指冀新能源投資佔集團整體投資5%至10%。
至於有指中海油在內的外國股東中止參與北極液化天然氣二號項目（Arctic LNG 2），他們稱對相關官方人士密切接觸，妥善處理事宜；同時堅決反對美國制裁，因此舉對公平貿易造成阻礙，但幸好美國行動對集團而言整體可控。
另昨國資委表示市值擬納央企負責人考核，作為國企的中海油指更有利中海油股票市值，合理回歸至理性價值，他們亦一直按市場監管及國資委要求，秉承對股東負責。