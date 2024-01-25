廣州去年GDP突破3萬億　增4.6%

廣州市統計局公布，2023年地區生產總值(GDP)為30,355.73億元人民幣(下同)，增速為4.6%。

期內，廣州的規模以上工業增加值增長1.4%，增速比首3季提高2.4個百分點。主導產業中的汽車、電子產品製造業增速均實現轉正，分別增長1.5%和0.4%。剔除新冠檢測試劑生產影響後，醫藥製造業增加值增長20.9%。

高新科技方面，新能源汽車、太陽能電池、風力發動機組產量分別增長1.1倍、80.0%和38.2%；工業機器人、服務機器人、顯示器、集成電路(晶片)等新一代信息技術產品產量分別增長47.1%、43.8%、29.3%和21.6%。

城鎮人均可支配收入增4.8%

社會消費品零售總額為11,012.62億元，增長6.7%，其中新能源汽車增長35.1%；限額以上化妝品類、服裝鞋帽針紡織品類商品分別增長15.8%和15.3%；住宿和餐飲業實現零售額增長23.3%。廣州城鎮居民人均可支配收入為80,501元，增長4.8%；農村居民則為38,607元，增長6.4%。

另外，廣州去年完成固定資產投資增長3.6%。工業投資增長較快，增長21.4%；高技術製造業投資增長19.2%，其中電子及通信設備製造業、醫藥製造業分別增長15.5%和26.6%。基礎設施投資增長穩定，增長12.2%。房地產開發投資則下降8.7%。要留意的是，民間工業投資增長20.6%，佔全部工業投資近半。