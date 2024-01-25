牛池灣威豪花園套三房勁劈140萬　售730萬

二手業主擴大劈幅出貨，牛池灣威豪花園套三房單位，累減140萬元，終以730萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣低層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，放盤僅3日即獲承接，新買家為區內分支家庭，以950萬元成交，呎價約14,571元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角慧雲峯低層C室，實用面積約396方呎，一房設計，兩個月前叫價為740萬元，減價104萬元，成交價636萬元，呎價約16,061元，原業主2015年1月以600萬元購入，帳面僅升值36萬元，近平手離場，樓價重返9年前水平。

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九龍區

●世紀21富山(香港)黃澤龍指，牛池灣威豪花園3座低層G室，實用面積約637方呎，套三房間隔，以730萬元成交，呎價約11,460元，單位原先叫價870萬元，累減140萬元成交，減幅約16%。

●中原麥少基表示，九龍又一居4座頂層複式戶，實用面積約1,012方呎，套三房間隔，最新以1,730萬元成交，呎價約17,095元，原業主持貨約13年多，帳面獲利410萬元離場，單位升值約31%。

●美聯黎志榮指，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層6室，實用面積約426方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價550萬元，放盤約3個月，最近減價至520萬元獲洽，區內首置客為鄰近家人居住方便照應，睇樓3次以508萬元購入，呎價約11,925元，低市價約3%。

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新界區

●美聯胡國源稱，馬灣珀麗灣6座中層E室，實用面積約537方呎，兩房設計，早前以570萬元放售，外區客鍾情單位鄰近碼頭，且原業主接受議價，終以518萬元承接，呎價約9,646元

●祥益古文彬指，屯門居屋澤豐花園1座低層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，累積減價達31萬元，外區首置客於已補價自由市場以329萬元並一筆過付款購入自住，呎價約6,868元。

●中原葉津榮表示，屯門居屋悅湖山莊8座高層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年11月未補價第二市場叫價365萬元，經過多次調整叫價，近日落至340萬元，議價後以328萬元成交，呎價約5,541元，新買家為同區新一批白居二客。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆康苑A座中層8室，實用面積約404方呎，兩房間隔，減價10萬，獲區內首置客於已補價自由市場以280萬元購入自用，呎價約6,931元。

●美聯曾祥聰指，屯門瓏門6座中層G室，實用面積約483方呎，兩房設計，早前以750萬元放售，新盤向隅客早年來港工作，睇好關口鄰近物業升值潛力，議價後以675萬元承接，呎價約13,975元。

●中原曾慧敬稱，屯門居屋景新臺4座低層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，經議價後，減價13.2萬元，以416.8萬元沽出，呎價約8,078元，新買家為同區業主。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園河北8街單號屋，實用面積約1,035方呎，三房間隔，以1,138萬元成交，呎價約10,995元，原業主於1998年以約338萬元買入，帳面獲利約800萬元。

●美聯楊浩然指，大埔新峰花園1座頂層連天台戶，實用面積約626方呎，兩房設計，早前以698萬元放售，外區家庭客見單位附有天台，故議價18萬元，以680萬元承接，呎價約10,863元

●中原周家傑表示，火炭居屋穗禾苑D座中層4室，實用面積約411方呎，兩房間隔，座向東北，享山景，自由市場開價約355萬元，議價後以323.8萬元沽出，呎價約7878元，新買家為外區上車客。

●中原侯惠良稱，沙田及大圍1月暫錄約61宗二手買賣，按月增約兩成多，沙田新城市廣場3座中層B室，實用面積約578方呎，兩房間隔，屬遣產物業，去年7月開價約950萬元，議價後以803.8萬元易手，呎價約13,907元，累減146.2萬元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳新都城1期2座中層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，新買家為年輕外區客，單位原先叫價580萬元，最終議價至515萬元購入，呎價約14,148元。

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