新盤周四錄7宗成交　同日錄至少2宗終止交易

新盤市場於周四(25日)暫錄約7宗成交，旺角現樓項目有連天台戶以約725萬元售出。同日亦錄得至少兩宗終止交易個案。

●鰂魚涌THE HOLBORN下周一賣6伙

●黃竹坑站揚海兩房1,508萬元成交

●旺角ONE SOHO單日沽兩伙

●啟德維港1號兩房售1,051萬元

●荃灣西逸璟．龍灣為1伙增優惠

●南九龍維港滙夥同中原推優惠

●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約12,314元

●觀塘凱滙第1期四房戶交易告吹

●黃竹坑站晉環錄終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(25日)錄得終止交易，單位為第1B座42樓A室，屬實用面積919方呎的三房單位，原本在2021年5月以3,536.4萬元售出，呎價約38,481元。單位已安排下周一(29日)招標重售。