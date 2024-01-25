新盤周四錄7宗成交 同日錄至少2宗終止交易
2024年01月25日 21:27
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新盤市場於周四(25日)暫錄約7宗成交，旺角現樓項目有連天台戶以約725萬元售出。同日亦錄得至少兩宗終止交易個案。
●鰂魚涌THE HOLBORN下周一賣6伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(25日)上載最新銷售安排，落實下周一(29日)發售6伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，包括兩伙開放式戶及4伙一房戶，實用面積由221至277方呎，折實價介乎477.25萬至649.02萬元，折實呎價約21,595至26,075元。售價及呎價最低為B座7樓B9室，實用面積221方呎，開放式戶，折實呎價。據悉，項目全盤至今累沽264伙，套現逾19億元。
●黃竹坑站揚海兩房1,508萬元成交
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周四(25日)售出第1A座22樓C室，單位實用面積524方呎，兩房間隔，成交價1,508.24萬元，呎價約28,783元。
●旺角ONE SOHO單日沽兩伙
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周四(25日)沽出兩伙，共涉逾1,554萬元。包括是日最新售出29樓B7室特色戶，實用面積320方呎，一房間隔，連235方呎天台，成交價約725.1萬元，呎價為22,661元。另一伙為25樓A5室，實用面積374方呎，兩房間隔，以約829.2萬元售出，呎價為22,172元。據悉，全盤至今累積售出248伙，套現逾17億元。
●啟德維港1號兩房售1,051萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，最新錄得2B座8樓G室的成交，實用面積536方呎，屬兩房間隔，以1,051.3萬成交，呎價約19,614元。
●荃灣西逸璟．龍灣為1伙增優惠
由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，周四(25日)修訂價單，為第2座16樓C室增設約119.9萬元的折扣優惠。該單位為實用面積429方呎的一房單位，定價836.9萬元，最高可享8%折扣。該單位安排於下周一(29日)以先到先得形式發售。
●南九龍維港滙夥同中原推優惠
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，由開售至今(25日)累計售出1,082伙，銷售總額逾179.4億。項目最新公布夥同中原地產推出新春置業優惠。中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，由即日起至2月29日，經該行購入維港滙任何期數的首5名四房買家，可獲贈價值約3.88萬的新春團年晚宴禮券，優惠總值約19.4萬港元。
●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約12,314元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(25日)以580萬元售出第3座1樓B室，實用面積471方呎，連357方呎平台，兩房間隔，呎價約12,314元。
●觀塘凱滙第1期四房戶交易告吹
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第1期，新近錄得1宗終止交易，涉及單位為第1座48樓A室，為實用面積1,092方呎的四房戶，原本在去年7月以2,400萬元連1個車位售出，呎價約21,978元。單位已安排於下周一(29日)起以招標形式重售。
●黃竹坑站晉環錄終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(25日)錄得終止交易，單位為第1B座42樓A室，屬實用面積919方呎的三房單位，原本在2021年5月以3,536.4萬元售出，呎價約38,481元。單位已安排下周一(29日)招標重售。