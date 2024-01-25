陸秉鈞：微軟業績前瞻　呢個水平分批收集最佳...

微軟(MSFT.US)是筆者今年上半年推薦的兩大愛股之一(另一只是蘋果公司(AAPL.US))，它的業務涵蓋了個人計算機、生產力和商業、智能雲等多個領域，並且在不斷創新和拓展市場。微軟將於香港時間下周三凌晨(美國1月30號收盤後)公布2024年第二季度業績(第二季度由10月1號開始)。為免令大家混淆，下述分析仍然以我們日常理解的季度字眼來開展。

微軟業務和產品不少，但其實只區分為三大業務：個人計算機業務、生產力和商業業務、智能雲業務。

首先，我們來看看微軟的個人計算機業務，這個業務包括了Windows、Surface、Xbox、搜索引擎等產品和服務。再簡單一點說，平時我們付費下載使用的Windows銷量，就是屬於「個人計算機業務」。微軟將新版Edge瀏覽器和搜索引擎Bing配搭了全球熱忱的ChatGPT，微軟也是將此業務放到這裏來。這一功能是否能夠為Bing帶來實質的收入和市場份額？這一次最新業績公布出來後就能看到一點端倪。

其次，我們來看看微軟的生產力和商業業務，這個業務包括了Office、LinkedIn、Dynamics等產品和服務。微軟在這方面進行了一個關鍵的一步，就是將ChatGPT與Office和Windows系統結合，推出了一個名為Copilot的人工智能助理，在11月開始，向企業用戶推出了Microsoft 365 Copilot企業版，每台電腦的使用費為每月30美元。這個功能的目的是提升用戶的生產力和創造力，並增加用戶對Microsoft 365的依賴和黏性。根據微軟的內部數據，Copilot的使用者在辦公和學習效率上平均提升了25%，並且對Copilot的滿意度達到了90%。筆者預計，微軟的生產力和商業務在這一季度將有一定的受益。

最後，我們來看看微軟的智能雲業務，這個業務包括了Azure、Windows Server、SQL Server等產品和服務。這個業務在上一季度受惠於Azure的強勁增長和雲端遷移的需求。在這一季度，市場普遍認為雲業務仍然能夠維持強勁的增長，成為帶領增長的火車頭。

綜合市場的預測，微軟在2024年第二季度的總收入將為611億美元，同比增長16%，環比增長8%；以國際會計準則計算，淨利潤為207.6億美元；每股盈利將為2.78美元，同比增長20%，環比下滑6%。微軟的智能雲業務仍然是最大的增長點，其次是生產力和商業業務，ChatGPT結合OFFICE成為Copilot的商業模式將會保持這業務穩健的增長。筆者認為，突破3萬億美元市值的微軟，仍然具有相當大的增長潛力。在400美元以下進行分批吸納，長線仍然相當有可為。

富途證券首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)