美股早段揚升　道指漲逾百點　Tesla逆市挫一成

美國經濟數據勝預期，3大指數周四早段向好，道指升100點，報37,907.點；標指升18點，報4,887點；納指升55點，報15,537點。恒指夜期報16,298點，升115點，高水86點。

德意志銀行國際私人銀行部全球投資總監羅定忠(Christian Nolting)認為，美國今年經濟增長可能會降至0.8%，遠低於去年。隨着經濟放緩的影響滲透到股市，美股短期內可能會出現5至10%的調整。他表示，目前幾乎沒有人再談及美國經濟衰退的話題，但潛在的衰退可能並未消失，並將為股市帶來考驗。

話雖如此，他認為就算美國真的步入衰退，也只會是小規模或短暫的情況，如果屆時市場出現波動，反而是入市的機會。長期看好美股的資深分析師、Yardeni Research總裁Ed Yardeni亦擔心短期內美股升勢過急，雖然他堅持長線看好的觀點，但就憂慮美股可能會出現一輪由科技股調整主導的跌勢。

企業消息方面，電動車公司Tesla股價報186.59美元，跌10.22%。該公司早前公布了業績，上季收入按年增長只得3%，更警告2024年銷售增長恐顯著低於去年。國際商業機器(IBM)業績遠勝預期，股價升近8%，報187.78美元。