東方日報B2：央企謀改革 中特估熱炒 恒指越萬六
2024年01月26日 00:05
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內地政府連日不斷出招救市。
中央連日來不斷出招救市，國資委日前預告會進一步研究把市值管理納入央企負責人業績考核後，多家央企響應號召。投行摩根士丹利更揚言，國企的「黃金時代」來臨，一眾「中特估」概念股份隨即炒上。中港股市周四繼續開派對，恒生指數再反彈逾300點並重越16,000點關，連升3日累飆1,250點或8.36%，滬綜指亦終於收復2,900關口。
恒指周四高開90點，報15,989點，早段曾轉跌70點，低見15,828點，隨後A股上揚，帶挈港股回升，收復20天線(現處16,112點)，午後升破上午高位，最多升355點，高見16,254點，收市仍升312點或1.96%，報16,211點。國企指數報5,468點，升115點或2.16%；科技指數報3,310點，升29點或0.9%。港股全日成交增至逾1,320億元，是逾一個月來最多；「北水」經港股通淨買入18.16億元。
人行日前送上降準、結構性降息及放寬房企融資等「大禮」前，國資委出招試圖推動央企更重視股價表現。可預視的是，央企管理層在股息或回購只會更加積極，而中證監副主席王建軍早前放言，上市公司要牢固樹立回報股東意識，「沒有合理的回報就不是合格的上市公司」。
包括中國石油化工(00386)、中國海洋石油(00883)、中國電信(00728)及中國交通建設(01800)在內等紛紛回應指，會為股東創造更大價值。憧憬派息增加，中海油、中國聯通(00762)、中國神華(01088)分別升4.79%、4.6%及3.68%，三者皆錄北水淨流入。中鋁國際(02068)單日亦狂飆78.4%，報2.23元，是升幅最勁的港股。中煤能源(01898)反彈逾11%。
中國石油(00857)走高8%之際，其A股更觸及每日一成升幅上限漲停，是2015年7月以來首次。形容國企迎來「黃金時代」的大摩估計，中石油改革正走向「淡馬錫模式」，即公司可以透過多種方式創造價值，維持中石油「增持」評級及目標價7元。
內地監管部門促金融業須大力支持房地產，內房股抽高。龍湖集團(00960)急飆8.09%，報9.61元。華潤置地（01109）及中國海外發展(00688)分別升5.65%及3.73%。另遭北水繼續淨沽11.24億元的騰訊控股(00700)，股價收升3.19%。
內地股市同樣做好，滬綜指周四以接近全日最高位2,906點收市，升85點或3.03%。深成指報8,856點，升174點或2%。創業板指數報1,720點，升24點或1.45%。滬深兩市成交8,914億元人民幣。
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀預期，大市仍有進一步反彈空間，尤其是中資股估值低迷，若然宏觀經濟及企業盈利前景有望改善，相關股份估值有修復空間。恒指暫於15,500點有明顯支持，後市或上試16,800至17,000點水平。