鄧聲興：內地救市基金有望落實　冀未來更多撐市措施

近期港股及A股市場總體低迷，急需措施救市。截止2023年最後一個交易日收盤，恒指、上證綜指、深證成指及創業板指2023年全年分別下跌13.82%、3.7%、13.54%及19.41%，其中恒指為連續第四年下跌。年初以來，市場悲觀情緒延續，恒指1月22日一度跌破15,000點至幾乎15個月來最低點，恒生中國企業指數同日下跌2.44%至接近近20年以來的最低點，上證綜指及深證綜指亦分別下跌2.7%及4.5%。

近日有媒體援引知情人士消息指，中國政府正考慮推出一系列支持工具以穩定資本市場運行，包括設立規模達2萬億元人民幣的股市平準基金，以不同方式投資於A股。此次將用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股，當局亦考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司，向A股投入至少3000億元的本地資金。

中央政府救市已非新鮮事，去年中央匯金增持四大國有銀行後，陸續傳出市場人士建議政府透過平準基金「入市」。雖此次傳聞尚未獲中國證監會回應，但筆者認爲如真的使用中國境外機構資金，並以滬深港通為媒介進行投資，將優於以往措施。以早年2015年政府入市買股票的規模來看，此舉一旦落實並在短期內全數入市，將對恢復投資者信心有較大影響，對本港及大陸股市及經濟有所裨益。

首先，其或有助於中國境外機構長期在中國以外的外匯調回至中國，如動用國企存放在美元定期的資金等。其次，以滬深港通為交易媒介亦有助於促成港股成交增加，對港股亦有利。同時，亦可體現近年中國境外機構在外從事業務的前景如何。此外，在舉措落實的提振下，相信有望增加資本市場信心，或能刺激外資長線基金投資A股，從而對市場及對中國企業投資情緒有利，提振內地經濟從而長遠亦利好本港發展。

此外，近期國務院常務會議指出，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡以及採取更加有力有效措施着力穩市場和穩信心。相信救市傳聞及國常會表述說明最高決策層對提振股市高度重視，相信措施有望成功落實，未來亦或有更多措施撐市。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)