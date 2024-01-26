道指升242點　紐油漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.26%，報103.5；港匯見7.8175；離岸人民幣(CNH)報7.1805；美元兌日圓處147.66；歐元報1.0845，英鎊報1.2707。金價處2,020.65美元。布油報82.34美元，紐油報77.15美元。比特幣跌0.4%，報3.99萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。

●道指收報38,049點，升242點或0.64%；標指連續5個交易日創新高，收報4,894點，升25點或0.53%；納指收報15,510點，升28點或0.18%。微軟收市市值首次達到3萬億美元。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,119點，跌93點或0.58%。

●1月恒生指數夜期收報16,079點，跌104點，低水133點，成交25,694張。

●紐約期油收報每桶77.36美元，升2.27美元或3.02%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.43美元，升2.39美元或2.99%。

●紐約期金收報每安士2,017.8美元，升1.8美元或0.08%。

●英國富時100指數收報7,529點，升2點或0.02%；德國DAX指數收報16,906點，升17點或0.1%；法國CAC指數收報7,464點，升8點或0.11%。

●美國去年第四季實際國內生產總值(GDP)以年率計按季增長3.3%，遠好過市場預期的2%。2023年美國經濟增長達2.5%，高於前一年的1.9%。

●英特爾上季營收154.1億美元，高過預期。其中數據資料中心和人工智能收收40億美元，略遜預期。

●歐洲央行維持利率不變，符合預期。

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