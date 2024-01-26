英特爾今季展望遜分析師預期　股價市後挫逾一成

英特爾(Intel)去年第四季業績雖勝預期，不過其對於今年首季的展望落後於分析師預測，Intel股價在市後延長交易時段挫逾一成，報44.16美元。

英特爾上季轉賺27億美元，扭轉2022年同期蝕7億美元；收入154億美元，按年增10%，勝預期的151.5億美元，終止連跌七季的局面；經調整每股盈利54美仙，高於預期的45美仙。

不過，業績展望差過分析師預期，英特爾預計，今季收入介乎122億至132億美元，低於市場預期的141.5億美元；每股盈利為13美仙，低於市場預期的33美仙。

行政總裁Pat Gelsinger表示，核心業務個人電腦(PC)及伺服器晶片今季將處於公司季節性範圍的低端，整體銷售將受到打擊，原因是Mobileye及其可編程晶片部門等子公司疲弱，以及剝離或出售其他業務的收入減少。

業務收入方面，上季客戶端運算部門收入88億美元，按年增33%；但資料中心及人工智能(AI)部門收入跌10%至40億美元；網絡與邊緣部門收入也跌24%至15億美元。

Intel之前宣布成立一家專注於生成式AI的獨立公司Articul8。Intel指，Articul8的成立獲資產管理公司DigitalBridge Group、Fin Capital等多個投資者支持。