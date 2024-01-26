新地The Point推全新即賺分　郭基泓：提升消費體驗

【營業資訊】為進一步推動消費，激活市道，本地商場積極優化服務吸客。新鴻基地產（新地）旗下商場綜合會員計劃The Point 推出全新「即賺分」服務，會員在商店消費後，只需要即場掃描會員二維碼，便可以賺取積分。新地指，「即賺分」試行5個月已派出超過1億積分。

試運5個月派出一億分

新地執行董事郭基泓昨在「即賺分」啟動禮上稱，推出全新「即賺分」服務旨在提升顧客的消費體驗。他續指，目前新地旗下25個商場已有超過1,400間店舖參與「即賺分」，包括大型飲食集團、連鎖珠寶店及服裝店等。短短5個月的試營運階段，會員已透過「即賺分」成功儲得超過1億積分。他期望，今年3月底前參與的商戶數量可增至超過2,000間。

以往The Point會員儲分需要前往客戶服務中心或拍照上載單據，郭基泓指，「即賺分」服務可讓顧客節省排隊時間，免卻手續，而會員賺取積分後即可轉換成Point Dollar作現金使用，直接帶動商戶生意，他又提到，是次系統開發及營運全由新地負責，商戶毋須作額外投資，長遠而言「即賺分」將有助增加商場的營業額及人流，為會員、商戶及商場創造三贏局面。

郭基泓表示，The Point作為全港最大型商場綜合會員計劃，會員人數已超過250萬人。The Point近年積極優化平台功能，如去年6月份推出全港首創以積分換領電動車特快充電服務，截至去年12月止，其會員充電時間合共累積已超過300萬分鐘。此外，其會員專享的免觸式泊車服務亦已擴展至100個新地及威信停車場。適逢今年為The Point第5周年，其手機應用程式介面亦將會全面升級，讓會員更輕鬆儲分、使用積分、搜尋商場的最新優惠及活動情報。