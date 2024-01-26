英國擬創建數碼英鎊Britcoin　緊貼加密貨幣熱潮

外媒報道，英國財政部及英倫銀行計劃創建數碼英鎊，該計劃目標是確保英國在日益由加密貨幣主導的世界中保持「貨幣主權」。

根據諮詢文件，英倫銀行及財政部指，認為英國很可能需要在未來某個時候推出數碼貨幣，以確保該國在全球加密貨幣興起的背景下跟上科技發展步伐。文件指，數碼貨幣的普及可能導致英國貨幣體系開始分散，可能會削弱英國經濟的穩定性，並限制英倫銀行實施貨幣政策的能力。

文件又指，全球金融變化也可能導致全球主要銀行及金融家，轉向使用數碼貨幣進行高價值支付。因此，他們認為推出數碼貨幣有助英國在全球金融領域維持領先地位。

獲英倫銀行支持推出的數碼貨幣被戲為Britcoin，料有助於提升在數碼支付領域的競爭。文件指，加密貨幣技術的發展，包括數碼交易成本可能比目前由信用卡公司提供的更低，或導致人們突然普遍採用數碼貨幣。不過，這種轉變或會損害公眾對貨幣的信任，同時也可能損害英倫銀行妥善監管金融體系的能力，從而危及英國貨幣系統的基本穩定性。不過，推出數碼英鎊將有助於英鎊維持其作為英國貨幣的地位。

具體運作方面，任何英國數碼貨幣價值都將與英鎊價值掛鈎，交易將通過由英倫銀行控制的核心帳本進行，意味10英鎊現金，可以兌換成10英鎊Britcoin。文件解釋指，交易將透過匿名錢包進行，這些錢包可能儲存在人們的智能手機上，提供與目前加密貨幣相同的私隱水平，確保公眾對數碼英鎊的信任維持在較高水平。