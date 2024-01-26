1個月瘋炒兩萬人！兩大推手掀起今輪科企裁員潮...

科技界近期爆發裁員潮，力度之猛可謂前所未見。外媒引述數據顯示，踏入2024年不足一個月，已有超過2萬名科技業員工被炒，來自Google及微軟等76家科企。業內專家預期，受兩人因素影響，裁員潮或持續至今年底才完結。

著名科技股分析師Wedbush Securities董事總經理Dan Ives表示，各大科技巨頭正大力投資源發展人工智能(AI)，同時削減非策略領域的投資，導致非AI相關的員工頓變冗員，成為公司開刀削減開支的對象。隨着這場AI競賽持續升溫，該領域將出現前所未有的招聘狂潮。而AI以外的員工就隨時要執包袱，騰出空位予AI專才。

除了科企一面倒發展AI外，高息環境是另一導致科企裁員的元兇。Big Technology創辦人Alex Kantrowitz指出，目前不再是生活在零利率環境，現在科企確實需要找到節省開支的方法，以便進行新的投資，因為訓練和部署AI的成本非常高。他預期各大型科企都會仿效Google大舉裁員。

Google行政總裁Sundar Pichai上周警告員工，隨着公司持續投資在AI領域，今年恐怕要裁減更多員工。原因是擔憂在AI競賽中落後，其中微軟已將ChatGPT整合到旗下搜尋引擎服務Bing，促使Google積極強化自家搜尋引擎的AI功能。

大型科企積極發展AI，令相關技術一日千里，令不少非科技公司也開始嘗試以AI代替現有員工，令裁員潮進一步蔓延。美國網上二手車交易平台Vroom上周宣布將裁員約800人，並關閉電商及二手車經銷業務，改為集中發展汽車貸款和AI服務。另外，語言學習應用程式Duolingo也宣布將裁掉約10%的翻譯外判人員，改以AI來生成內容。